Podcast Jogo Limpo: "Apesar do videoárbitro, a tecnologia da linha de golo ainda não existe"

No quinto episódio do podcast Jogo Limpo, o antigo árbitro Jorge Faustino analisa os casos da 6.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Destaque para o lance polémico no jogo de abertura entre o Paços de Ferreira e o V. Setúbal. Num remate do sadino João Amaral, a bola ultrapassa a linha de golo mas a equipa de arbitragem não validou.

O podcast Jogo Limpo também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

