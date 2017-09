Roger Waters regressa a Portugal no Verão de 2018

Voltar a ver os Pink Floyd em palco é, como sabemos, sonho impossível. Por esta altura, o mais próximo que estaremos de o conseguir será vendo um concerto de Roger Waters, o baixista que abandonou a banda em muito público litígio com os companheiros nos anos 1980. Digressão após digressão, é ele que tem transposto para palco as canções e a ambição cénica em que se construiu a lenda do grupo. Assim sendo, os fãs dos Pink Floyd receberão com particular alegria (euforia, talvez) aquilo que Waters revelou no seu site oficial. A digressão Us + Them, que percorreu este ano os Estados Unidos e o Canadá, chegará à Europa em 2018. E Portugal está na lista de países visitados.

Ainda só são conhecidas as datas dos concertos alemães e austríaco, entre 14 de Maio e 13 de Junho, mas no site do músico lê-se que “a Us + Them Tour europeia de 2018 viajará de Portugal à Rússia, com concertos em 23 países”. Os pormenores quanto a cada um deles serão revelados brevemente.

O último concerto de Roger Waters em Portugal teve lugar no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 2011, quando apresentou The Wall em duas datas esgotadas. O alinhamento da actual digressão passa por vários dos álbuns mais emblemáticos dos Pink Floyd, como Animals, Wish You Were Here, The Dark Side of The Moon ou o supracitado The Wall, sem esquecer a prova de vida recente de Is This The Life We Really Want, o álbum mais recente de Waters, o quinto do seu percurso a solo, editado em Junho.

