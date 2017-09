Os Emmys não tiveram dúvidas e foram políticos: The Handmaid’s Tale e Veep fazem história

As artes, e as artes televisivas em particular, procuram há mais de um ano a solução ideal: devem ou não dirigir-se ao contexto político em que são produzidas, sobretudo quando é da televisão que uma das personagens principais vem e é conhecida por ver muita, muita TV. Os Emmys não tiveram dúvidas e deram uma festa em que ele esteve por todo o lado. The Handmaid’s Tale, uma história sobre mulheres e totalitarismo que Portugal ainda não estreou, foi a Melhor Série Dramática — e deu o primeiro importante prémio a um serviço de streaming, o Hulu. E Veep, sobre uma mulher egocêntrica e incompetente na Casa Branca, repetiu na Comédia. Até o boneco de Donald J. Trump foi vencedor.

Este ano, e por causa da data de exibição mais tardia, o gigante que é A Guerra dos Tronos, a série com mais prémios de sempre (38), não estava em contenda. Foi um espaço que se abriu para que os membros da Academia de Artes Televisivas votassem em novos e velhos nomes e fizessem a sua porção de história: o Hulu tornou-se na primeira plataforma de streaming a vencer o prémio principal dos Emmys, e portanto o prémio principal da televisão nos EUA.

E fê-lo com uma série suja relevância continua a ser sublinhada, baseada no radical romance distópico de Margaret Atwood sobre uns EUA teocráticos, dominados pelos puritanos e, no fundo, a autonomia e os direitos reprodutivos das mulheres. A sua actriz principal, Elizabeth Moss, recebeu também o prémio de Melhor Actriz Dramática, Ann Dowd o de Melhor Actriz Secundária na mesma categoria e The Handmaid’s Tale saiu da noite com oito estatuetas aladas. Ainda assim, mais uma vez, a HBO foi o canal mais premiado, com um total de dez prémios. O Hulu, que não opera em Portugal, fez uma aposta ganha numa obra-chave de Atwood de 1985, e o concorrente Netflix seguiu-lhe na peugada com Alias Grace, adaptação de Sarah Polley do romance homónimo da canadiana Atwood que se estreia antes do final do ano.

Mas de volta aos Emmys, entre os principais vencedores na Comédia estão Julia Louis-Dreyfus, que entrou também para a história dos prémios com o seu oitavo galardão (é, com Cloris Leachman, a actriz com mais distinções) graças à Selina Meyer criada por Armando Ianucci, e o estreante Donald Glover pelo protagonismo da nova comédia Atlanta (série que também escreve e por vezes realiza). Os actores secundários de comédia foram Kate McKinnon, que caricaturou Hillary Clinton, e Alec Baldwin pela sua viral imitação de Donald Trump. "Suponho que devia dizer 'Até que enfim, sr. Presidente, aqui está o seu Emmy", disse o actor logo à chegada ao palco. Ambos foram premiados pelo seu trabalho no programa de sketches Saturday Night Live, aquele que teve mais prémios (nove) na noite da cerimónia, transmitida em Portugal pela SIC Caras.

“Não é possível que alguém possa ver tanta televisão quanto o Presidente”, dissera horas antes Stephen Colbert, anfitrião da noite e batido por John Oliver (o seu programa em Portugal passa na RTP1) na categoria de série de variedades/talk-show. Mas ainda assim, e como o anfitrião lembrou no seu monólogo de abertura, o Presidente nunca venceu um Emmy apesar de ter estado nomeado para os prémios da TV pelo seu programa The Apprentice - que tanto fez pela sua popularidade. “Porque, ao contrário da presidência, os Emmys vão para o vencedor do voto popular”, disse Colbert numa sala cheia de colegas e, como o próprio admitiu, pregando aos convertidos sorridentes.

Já nos Óscares se esperava uma reacção da comunidade do cinema à eleição de um Presidente que muitos dos seus membros não apoiam, e se fizeram leituras políticas quanto ao seu palmarés. Este ano não é diferente na vizinha televisão, que aliás tem cada vez mais condóminos em comum com Hollywood - De Niro não ganhou como Bernie Madoff, mas foi batido pelo jovem Riz Ahmed na minisérie The Night Of, uma série que deu a conhecer mais sobre “a islamofobia, alguma da injustiça do nosso sistema judicial”; Nicole Kidman, essa sim, foi a melhor actriz na mesma categoria por Big Little Lies, a minisérie da HBO que viu ainda premiado o seu actor secundário, Alexander Skarsgaard.

A diversidade de temas premiados, mas também do elenco de galardoados é também incontornável. Sterling K. Brown, que interpreta um filho adoptivo negro numa família branca, foi premiado como protagonista de This is Us, a escrita, por Aziz Ansari e Lena Waithe, de um episódio sobre a homossexualidade de uma rapariga negra em Master of None, ou a coroação de San Junipero, da minisérie Black Mirror, também sobre homossexualidade, são alguns dos pontos de destaque.

Estas noites de recordes fazem-se também de perdedores. Westworld, a mais nomeada, saiu sem estatuetas principais, e a megaprodução do Netflix The Crown viu John Lithgow premiado pelo seu Churchill secundário no Drama, mas de resto passou a noite em branco.



Prémios e nomeações

Melhor Série Dramática

Better Call Saul (AMC/Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu, ainda sem estreia em Portugal)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC/FoxLife)

Westworld (HBO/TVSéries)

House of Cards (Netflix/TVSéries)

Melhor Actor numa Série Dramática

Sterling K. Brown, This Is Us

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans (FX/FoxCrime)

Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime/TVSéries)

Milo Ventimiglia, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Kevin Spacey, House of Cards

Melhor Actriz numa Série Dramática

Viola Davis, Como Defender um Assassino (AXN)

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Robin Wright, House of Cards (Netflix/TVSéries)

Evan Rachel Wood, Westworld

Melhor Actor Secundário Numa Série Dramática

Jonathan Banks, Better Call Saul

John Lithgow, The Crown

Ron Cephas Jones, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Mandy Patinkin, Segurança Nacional (Showtime/Fox)

Michael Kelly, House of Cards

David Harbour, Stranger Things

Melhor Actriz Secundária Numa Série Dramática

Uzo Aduba, Orange Is the New Black (Netflix)

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Chrissy Metz, This Is Us

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Thandie Newton, Westworld

Melhor Série de Comédia

Atlanta (FX/TVSéries)

black-ish (ABC, ainda sem estreia em Portugal)

Master of None (Netflix)

Silicon Valley (HBO/TVSéries)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO/TVSéries)

Uma Família Muito Moderna (ABC/Fox Comedy)

Melhor Actor Numa Série de Comédia

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Shameless (Showtime/SIC Radical)

Jeffrey Tambor, Transparent (Amazon/TVSéries)

Zach Galifianakis, Baskets (FX)

Melhor Actriz Numa Série de Comédia

Pamela Adlon, Better Things (FX)

Allison Janney, Mom (CBS/Fox Comedy)

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie (Netflix)

Jane Fonda, Grace and Frankie

Melhor Actor Secundário de Comédia

Louie Anderson, Baskets

Alec Baldwin, Saturday Night Live (NBC, sem estreia em Portugal)

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Ty Burrell, Uma Família Muito Moderna

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

Melhor Actriz Secundária de Comédia

Anna Chlumsky, Veep

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Vanessa Beyer, Saturday Night Live

Leslie Jones, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Kathryn Hahn, Transparent

Série Limitada

Big Little Lies (HBO/TVSéries)

Fargo (FX/TVSéries)

Feud: Bette and Joan (FX/TVSéries)

Genius (National Geographic)

The Night Of (HBO/TVSéries)

Melhor Actriz em Série Limitada ou Telefilme

Carrie Coon, Fargo

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Felicity Huffman, American Crime

Melhor Actor em Série Limitada ou Telefilme

Riz Ahmed, The Night Of

John Turturro, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

Melhor Programa de Variedades

The Late Show with Stephen Colbert (CBS, SIC Radical)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO,RTP3)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Real Time With Bill Maher (HBO)

A lista completa de prémios pode ser consultada aqui.

