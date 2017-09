Nicholas Sparks vem a Lisboa em Outubro

Desde 1996, ano em que publicou o seu primeiro romance, O Diário da Nossa Paixão, que Nicholas Sparks é autor de best-sellers, com mais de 105 milhões de livros vendidos e várias adaptações para cinema das suas obras. Num comunicado enviado às redacções pela ASA, que desde 2012 edita os livros de Sparks no nosso país, o autor, "o escritor estrangeiro que mais vende em Portugal" segundo o comunicado, vem ao Picadeiro Real, o antigo Museu dos Coches, a 21 de Outubro. O regresso a Portugal num evento de entrada gratuita está marcado para as 17h e o pretexto é a promoção de Só Nós Dois, o seu novo livro.

Dos 18 livros de ficção que Sparks escreveu desde o início de carreira, 11 foram transformados em filmes, uma prática que arrancou em 1999, quando Kevin Costner e Robin Wright (na altura Penn) protagonizaram As Palavras que Nunca te Direi. As adaptações incluem filmes como O Diário da Nossa Paixão, que em 2004 ajudou a fazer de Ryan Gosling uma estrela, e actores como Rachel McAdams, James Garner, Richard Gere, Diane Lane, Channing Tatum, Amanda Seyfried, Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Zac Efron, Taylor Schilling, Josh Duhamel, Julianne Hough, Michelle Monaghan, James Marsden, Scott Eastwood e Britt Robertson já deram vida às suas palavras.

Ao contrário do que é comum na obra de Sparks, Só Nós Dois, que em inglês se chama Two By Two, foca-se não num amor romântico, mas sim no amor que um pai sente pela filha.

