E se os museus de Londres entrassem em guerra e usassem os objectos expostos como armas?

Foi uma batalha entre museus em pleno Twitter. O Museu de Ciência de Londres e o Museu de História Natural britânico entraram em guerra naquela rede social, apresentando como armas os objectos que tinham expostos nas galerias, em resposta a um desafio lançado na quarta-feira por um utilizador do Twitter. “Quem ganharia numa batalha entre os funcionários do Museu de Ciência e do Museu de História Natural e que objectos expostos ajudar-vos-iam a alcançar a vitória?”, perguntou o utilizador Bednarz. A resposta do Museu de História Natural não tardou: “Nós temos dinossauros. Não há competição”.

We have dinosaurs. No contest. — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de setembro de 2017

“O Museu de História Natural está cheio de fósseis velhos, mas nós temos robôs, um [avião] Spitfire e venenos antigos. Boom!”, rebateu o Museu de Ciência. E o duelo continuou por aí fora, com interacções com os restantes utilizadores que assistiam, entusiasmados, à batalha dos museus.

O Museu de História Natural dizia ter pterodáctilos e as criaturas mais venenosas da Terra, para além de vulcões e peixes-vampiro. O Museu de Ciência retorquia, afirmando ter uma “sereia macho” (uma criatura formada a partir de várias partes de outros animais) e um “míssil nuclear Polaris”, que, respondia o Museu de História de Natural, em nada se compara a “um meteorito destruidor” — mas que as baratas sobreviveriam de qualquer forma à batalha épica.

What about this merman & we do have a Polaris nuclear missile as Khalil says! pic.twitter.com/uczMFrvKIw — Science Museum (@sciencemuseum) 13 de setembro de 2017

Jenny Haniver sees your merman, never bring a nuke to an earth-shattering meteorite fight, and our cockroach specimens w/ survive us all ;) pic.twitter.com/mbEgDseZ7G — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de setembro de 2017

As botas Wellington esmagariam as baratas, objectava o Museu de Ciência, mas as botas derretiam com a lava dos vulcões, rebatia o outro museu.

There is never just one cockroach. And we quietly melt your plastics with our lava. pic.twitter.com/DaaJc5V5lJ — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de setembro de 2017

A competição surgiu no âmbito da iniciativa internacional #AskaCurator, um dia em que os responsáveis de vários museus respondem a perguntas feitas nas redes sociais. Ambos os museus, dos maiores da capital britânica, estavam inscritos na iniciativa. São dois museus cheios de história, tanto pela variedade de exposições que têm como pelas datas de fundação. O Museu de Ciência existe desde 1857 e o Museu de História Natural abriu portas em 1881.

E até houve espaço para referências à série A Guerra dos Tronos, com uma ilustração de dragões do mar presente no Museu de História Natural.

*Game of Thrones theme music* Send in the (sea)-dragons... (from The Book of the Great Sea-Dragons by Thomas Hawkins, 1840). pic.twitter.com/K4Duh3w7Vk — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 13 de setembro de 2017

Apesar das duras investidas dos dois museus, o utilizador que sugeriu o duelo acabou por declarar que a guerra de museus tinha terminado num empate. Mas, quando tudo parecia estar acabado, o cessar-fogo foi quebrado, com o Museu de Ciência a dizer que não se podia ficar por um empate quando, afinal, também tinha um dinossauro impresso em 3D. Depois chegaram os gafanhotos e não tardou até que houvesse insecticidas antigos como resposta.

We were all set to call it a draw, but then we saw this. Turns out, we have a dinosaur AND it's 3D printed! pic.twitter.com/vLRK0PI5JE — Science Museum (@sciencemuseum) 14 de setembro de 2017

Obviously we won't use this DDT Insect Spray (on display in our new Mathematics Gallery) https://t.co/vQzoHMaSD5 so instead.... pic.twitter.com/t3imuW1WqP — Science Museum (@sciencemuseum) 14 de setembro de 2017

Até que chegaram os exemplares de pulgas de 1785, expostas no Museu de História Natural, e uma armadilha para pulgas chinesa do Museu de Ciência. Aí, foi a própria página do Twitter das pulgas do Museu de História Natural que respondeu: “Temos milhões de pulgas. Teria de ser uma armadilha gigante. Drop mic [cai o microfone, expressão usada quando alguém leva a melhor]”. Mas, afinal, o Museu de Ciência não se deixou ficar e mostrou o zelo que tem pelos microfones antigos expostos no Museu.

We would have caught the fleas in this Chinese bamboo flea trap (on show in our Making the Modern World gallery) https://t.co/4LI5va8ECv pic.twitter.com/7zWk3gzEgS — Science Museum (@sciencemuseum) 14 de setembro de 2017

We have MILLIONS OF FLEAS - that would have to be a massive trap. Drop ?? — NHM_Fleas (@NHM_Fleas) 14 de setembro de 2017

No mic dropping here, we look after our microphones (like this widely used BBC version from the 1940s) https://t.co/LJLAvQ3pyQ pic.twitter.com/K5ZmDu6CuP — Science Museum (@sciencemuseum) 14 de setembro de 2017

Depois foi a vez dos elefantes. E das baleias — assim como os satélites que registam a sua actividade.

When it comes to trumpets (and other sounds), those of the elephant can cover a range of over 200 square kilometres pic.twitter.com/bGNfkdOz0E — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 14 de setembro de 2017

Thankfully, the largest animal ever to have existed on Earth has recovered from a few 100 to ~20,000 giving us Hope https://t.co/x2Tg388XNQ pic.twitter.com/LqjcrD5HCM — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 14 de setembro de 2017

So true & doesn't Hope look stunning! It's thanks to GPS satellites like this that we can monitor movement of Whales https://t.co/T7bp82Bb5t pic.twitter.com/tXdWWIkWT1 — Science Museum (@sciencemuseum) 14 de setembro de 2017

Até que a guerra terminou, por fim. “Obrigado por teres começado tudo isto”, agradeceu o Museu de Ciência ao utilizador Bednarz, “foi divertido mas estamos contentes por voltarmos a ser amigos do Museu de História Natural”.

'Over...' [End credits start rolling to Game of Thrones outro music] pic.twitter.com/koH47YGjvO — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 14 de setembro de 2017

