Um morto e três feridos graves em despiste na A2

Um despiste na auto-estrada 2 (A2), em Paderne, Albufeira, provocou hoje um morto e três feridos graves, adiantou a Guarda Nacional Republicana (GNR) à Lusa.

PUB

De acordo com esta força de segurança, o acidente ocorreu por volta das 11h30 junto às portagens da auto-estrada, tendo provocado a morte de um dos ocupantes do veículo ligeiro de passageiros que se despistou e ferido com gravidade outros três ocupantes, entretanto transportados para o hospital.

A GNR não tem para já qualquer informação sobre o motivo que originou o despiste, mas acrescentou que a circulação na autoestrada se processa normalmente.

PUB

PUB

PUB