United vence no regresso de Rooney a Old Trafford

Pela primeira vez em 13 anos, Wayne Rooney esteve em Old Trafford como inimigo, com a camisola azul do Everton e não com o vermelho do Manchester United, mas a visita do avançado à casa que foi sua durante 13 anos não correu bem. Foram os “red devils” a vencer por 4-0 na quinta jornada da Premier League inglesa.

No último Verão, United e Everton trocaram de avançados. Romelu Lukaku foi para Manchester, Rooney regressou ao clube de Liverpool, de onde tinha saído aos 19 anos. Na visita a Manchester, os adeptos do United receberam-no como um herói, ou não fosse Rooney o melhor marcador da história do clube, com 253 golos marcados entre 2004 e 2017.

Sentimentalismos à parte, o United não queria ser bom anfitrião e Rooney queria provar que ainda é um jogador relevante. Mas não foi ele o herói, ao contrário de Lukaku, que haveria de “trair” a sua equipa já perto do final. O primeiro grande momento da tarde foi de Antonio Valencia, que, aos 4’, fez um grande golo no espectacular pontapé de fora da área.

Rooney teve as suas hipóteses de marcar, foi sempre dos mais perigosos da equipa de Ronald Koeman, mas ficou a zeros e acabou por ser substituído aos 82’, com Old Trafford a render-lhe a devida homenagem e Mourinho a apertar-lhe a mão. Dois minutos depois, Mkhitaryan fez o 2-0 e, em cima dos 90’, Lukaku fez o 3-0, festejando enormemente o golo marcado à sua antiga equipa. A vitória acabaria mesmo por ser de goleada com um penálti convertido por Anthony Martial, depois de uma falta que ele próprio sofreu.

Com este triunfo, o Manchester United regressa ao topo da Premier League, somando 13 pontos, e partilhando o comando com o Manchester City. Ambas as equipas têm exactamente os mesmos números: 13 pontos, 16 golos marcados e apenas dois sofridos.

Um pobre empate sem golos foi o que aconteceu no derby londrino entre o Chelsea e o Arsenal em Stamford Bridge, com os “blues” a acabarem com menos um devido à expulsão de David Luiz aos 87’.

Depois deste empate, o campeão inglês segue no terceiro lugar, com dez pontos, enquanto os “gunners” continuam sem encontrar o ritmo, ocupando um discreto 12.º lugar, com apenas sete pontos.

