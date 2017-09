Sem Ronaldo, o Real ganhou com Mayoral e Bale

Já se sabe que Cristiano Ronaldo não pode jogar na liga espanhola durante uns tempos por causa de uma suspensão de cinco jogos pelo que aconteceu na Supertaça espanhola, e o Real Madrid tem sofrido com a ausência do português. Os “merengues” cederam dois empates nos três jogos sem Ronaldo, mas voltaram às vitórias no quarto, triunfando em San Sebastian por 3-1 sobre a Real Sociedad. Não estava lá Ronaldo (nem Benzema) para marcar os golos, mas o papel foi bem preenchido pelo “canterano” Borja Mayoral e pelo “galáctico” Gareth Bale.

Enquanto Ronaldo aproveitava o castigo para fazer uma visita a Alvalade e ver o Sporting, o Real tinha na agenda uma deslocação sempre difícil ao País Basco. Zidane apenas tinha um terço da BBC (Bale) e compôs o resto do ataque com “canteranos”, Asensio e Borja Mayoral. Se o primeiro já tem andamento e algum estatuto, o segundo era uma aposta de algum risco, apontado como o novo Raúl, mas ainda sem qualquer golo marcado nas poucas aparições pela equipa do Real.

Logo aos 19’, o jovem avançado de 20 anos validou a opção de Zidane ao marcar o primeiro golo do jogo, mas a vantagem “merengue” não durou muito, já que o luso-francês Kevin Rodrigues marcou o golo do empate aos 28’. A alegria basca também iria durar pouco tempo, já que aos 36’ Rodrigues desviou para a própria baliza um cruzamento aparentemente inofensivo de Mayoral. Na segunda parte, foi Gareth Bale a fechar as contas do jogo após uma corrida tremenda em que bateu em velocidade o seu marcador directo.

Com este triunfo, o Real passou a somar oito pontos e subiu ao quarto lugar, enquanto a equipa basca, que perdeu os seus primeiros pontos no campeonato, está em terceiro, com nove. Na frente, continua o Barcelona, com um percurso até agora perfeito (12 pontos), seguido do Sevilha (10), que triunfou neste domingo por 1-0 no terreno do Girona.

