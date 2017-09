Portugal é vice-campeão europeu de ténis de mesa

Portugal falhou neste domingo o "assalto" ao título europeu de ténis de mesa, ao perder com a Alemanha na final da competição que decorreu no Luxemburgo. O triunfo dos germânicos, uma potência da modalidade, não sofreu contestação: 3-0.

Depois do triunfo alcançado no Campeonato da Europa de 2014, em Lisboa, a selecção portuguesa sonhava com a repetição da façanha. Nas meias-finais do torneio, tinha conseguido ultrapassar a França, num encontro muito equilibrado e que terminou com os parciais de 3-2. Seguia-se a poderosa Alemanha, um adversário com o rótulo de velho conhecido.

No primeiro encontro, mediram forças Marcos Freitas e Timo Boll. E foi a melhor prestação portuguesa na final. O mesatenista madeirense venceu o primeiro e terceiro sets, que ainda assim não foram suficientes para impedir o desaire, por 2-3.

Seguiu-se o embate entre Tiago Apolónia e Dimitry Ovtcharov, francamente mais desequilibrado que o anterior. O alemão entrou a ganhar por 11-6 e manteve o ascendente até final, fechando a partida com um concludente 3-0.

No derradeiro desafio, Patrick Franziska foi surpreendido por João Monteiro no primeiro parcial, mas respondeu com contundência, ganhando o três sets seguintes e fechando o encontro e a final a favor da Alemanha, que alcança o sétimo título europeu. A recordista da competição, essa, continua a ser a Suécia, com 14 troféus.

