Hamilton vence em Singapura e distancia-se de Vettel

Lewis Hamilton (Mercedes) resistiu a uma corrida acidentada e à pressão de Daniel Ricciardo (Red Bull) para conquistar, neste domingo, o Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1, ampliando para 28 pontos a vantagem na liderança do Mundial de pilotos para o tetracampeão mundial germânico Sebastian Vettel.

Largando da pole position, Vettel não conseguiu evitar um acidente caricato com o colega da Ferrari, Kimi Räikkönen, e com o Red Bull de Max Verstappen, erro que colocou o trio fora de prova logo na primeira curva do circuito citadino de Singapura.

Valtteri Bottas (Mercedes) fechou o pódio na primeira prova nocturna com chuva da história da Fórmula 1, com a corrida a ser concluída para além das duas horas de prova (2h03m23.544), face às três entradas em pista do safety-car.

Com sete vitórias em 14 corridas (60 na carreira) e a maior vantagem registada para o segundo classificado, o tricampeão mundial britânico disporá no GP da Malásia, dia 1 de Outubro, de uma vantagem confortável que poderá começar a definir a questão da disputa do título.

Quinto na grelha de partida, Lewis Hamilton admitiu que precisava da pista molhada para aumentar as hipóteses de sucesso em Singapura: "Necessitava que chovesse. Mal a chuva apareceu, percebi imediatamente como seria o final da corrida. Tínhamos o ritmo perfeito para uma prova assim", declarou o piloto inglês.

"I don't think it was a racing incident"



No doubt for @Max33Verstappen who was to blame on Lap 1 ??#SingaporeGP ???? pic.twitter.com/Snm8UGlVrs — Formula 1 (@F1) September 17, 2017

It was a day to forget in Singapore for Sebastian Vettel after he crashed on Lap 1#SingaporeGP #F1NightRace pic.twitter.com/rJDl6aRgKT — Formula 1 (@F1) September 17, 2017

