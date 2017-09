Borussia acelera na Bundesliga

Depois do desastre que foi a estreia na Liga dos Campeões com a derrota em Londres, o Borussia Dortmund redimiu-se com uma goleada na Bundesliga, triunfando em casa sobre o Colónia por 5-0 em jogo da quarta jornada.

Aubameyang e Maximilian Philipp, cada um com dois golos, foram as “estrelas” da tarde para o Borussia, que regressou, assim, ao topo da Bundesliga, com dez pontos, em igualdade pontual com o Hannover, sendo que a equipa de Dortmund ainda não sofreu qualquer golo nestas quatro primeiras jornadas. Ambos têm mais um ponto que o Bayern e o Schalke 04.

Quem perdeu o comboio da frente foi o Hoffenheim, que não conseguiu melhor que um empate caseiro (1-1) frente ao Hertha de Berlim, poucos dias depois de ter perdido com o Sp. Braga para a Liga Europa.

