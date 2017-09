Anthony Lopes segurou tudo menos os autogolos

O PSG continua imparável na sua caminhada de regresso ao topo do futebol francês, mas, desta vez, teve um adversário muito duro de roer com um guarda-redes que defendeu quase tudo. O Lyon vendeu cara a derrota e Anthony Lopes até defendeu um penálti, mas os milionários parisienses acabaram por venceu por 2-0, com golos, não de Neymar, Cavani ou Mbappé, mas dois autogolos de jogadores adversários.

PUB

Já são seis vitórias em seis jogos para a equipa parisiense, mas a deste domingo esteve em sério risco de não acontecer. Depois de uma fúria goleadora alimentada pelo seu trio de ataque, o PSG parecia engasgado e o marcador foi-se mantendo a zero, muito por força de uma bela exibição defensiva do Lyon e de um inspirado Lopes na baliza. Tudo mudou aos 75’, com um autogolo de Marcelo, e ficou resolvido aos 86’, com novo autogolo, desta vez de Morel, sendo que Anthony Lopes ainda defendeu um penálti de Cavani aos 80’.

Depois deste difícil triunfo, a formação orientada por Unay Emery recuperou a liderança isolada, com 18 pontos, mais três que o campeão Mónaco, que neste sábado derrotou o Estrasburgo por 3-0.

PUB

PUB

PUB