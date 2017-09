Inspectores da ASAE convocam greve para 9 de Outubro

Os inspectores da ASAE convocaram uma greve geral para 9 de Outubro, como forma de luta por melhores condições laborais, anunciou este sábado a Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE). A decisão foi tomada em assembleia geral na sexta-feira, em Pombal, numa reunião para apreciar a proposta apresentada pelo Governo, no final de um longo processo de negociação para criar a carreira especial de inspecção da ASAE.

"Por unanimidade, foi aprovada uma moção, a rejeitar parcialmente a proposta do Governo, que não vai ao encontro das legítimas expectativas dos inspectores, nem reflecte a importância, valor e dignidade da ASAE", refere o comunicado.

Na mesma moção, os inspectores da ASAE exigem uma negociação suplementar com o ministério das Finanças, face ao que chamam de "incapacidade e irredutibilidade" do ministério da Economia em negociar matérias como as regras de transição para a carreira única, o horário de trabalho e uma nova tabela remuneratória.

Os inspectores dizem também que não aceitam as regras de transição para a carreira única, propostas pelo Governo, por serem" injustas e segregadoras" e não integrarem 60% do actual corpo inspectivo.

Os trabalhadores da ASAE rejeitam ainda o regime de horário de trabalho e não aceitam que a tabela remuneratória apresentada pelo Governo não possa ser negociada.

