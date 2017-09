Incêndio em eucaliptal nas Caldas da Rainha combatido por 123 operacionais

Um incêndio deflagrou este sábado pelas 12h00 em Alvorninha (Caldas da Rainha) numa zona de eucaliptal e mato, estando a ser combatido por 123 operacionais apoiados por 31 veículos e dois meios aéreos, revelou a Protecção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, estão no local bombeiros das Caldas da Rainha, soldados da GNR e membros da AFOCELCA, estrutura profissional de prevenção e combate a incêndios florestais.

Ligada a empresas do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI, a AFOCELCA tem como missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

