PSD lamenta declarações de governante sobre os jovens portugueses

"Generalistas e ignorantes". É com estas duas palavras que Emídio Guerreiro, deputado do PSD e ex-secretário de Estado do Desporto e da Juventude, comenta as declarações feitas por Catarina Marcelino em entrevista ao PÚBLICO sobre o facto de os jovens portugueses terem "falta de sentido crítico".

"O que tem sido constatado em vários estudos e pode ser observado na prática é que os jovens portugueses tê, falta de sentido crítico. Do ponto de vista competitivo com jovens de outros países, mesmo ao nível de emprego, este é um traço que nos prejudica", diz a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

Emídio Guerreiro lamenta as considerações "generalistas e que revelam um pouco de ignorância" em relação à realidade do país. "Portugal tem mais de 1200 associações cívicas juvenis de âmbito regional que dão um forte contributo para a coesão social das comunidades em que estão inseridas", explica. "Seria importante se a senhora secretária de Estado se retractasse e pedisse desculpa aos jovens portugueses depois das generalizações gratuitas que fez".

Para o deputado do PSD, seria mais importante que o secretário de Estado do Desporto, que andou ocupado em "proibir os jogos de futebol em dias de eleições", se concentrasse mais em mostrar à sua colega de Governo "qual é a realidade do associativismo juvenil e o seu papel social" ao nível de agitar os pontos de vista.

"Quem preconiza o pensamento único e o lápis azul, quem retira certos livros azuis e cor-de-rosa do mercado, ignora a luta que os jovens travam para transformar Portugal num país melhor", conclui Emídio Guerreiro.

