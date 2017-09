Remuneração na função pública

Na conjuntura presente, de processo orçamental no contexto do final da austeridade, parece claro que todos os funcionários públicos têm legitimidade para pedir aumentos salariais. Por motivos diversos, todos estão a ser menosprezados particularmente desde o momento do congelamento das carreiras. A título de exemplo, um professor com 20 anos de serviços, com especialização consagrada por um mestrado anterior ao processo de Bolonha, recebe cerca de 10 euros por hora. À semelhança de outras profissões na função pública, a formação para além da licenciatura, antes do processo de Bolonha, implicou bastante tempo e dinheiro, sem que, contudo haja, desde 2010, qualquer efeito pecuniário sobre as evidências de especialização numa área do saber aplicada diretamente nas suas práticas. Será útil, pois, comparar o grau de remuneração dos funcionários públicos com formação superior e, em muitos casos, de pós-graduação, com outros trabalhadores que não a têm.

Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues, Santo Tirso

Especialistas e poder

Bem interessante o artigo - Ser especialista é fonte de poder? - de Hermes Augusto Costa (HAC), investigador do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, no PÚBLICO de ontem. À guisa de introito, verifico que aquela faculdade faz jus a uma de duas coisas: ou é mais uma Economia dos primórdios, original, ou é mais uma Sociologia que despreza os números da Economia dita moderna. Inclino-me mais para a primeira mas há quem seja detractor dessa visão.

Bom, mas, a propósito dos enfermeiros e da sua greve, HAC começa por tentar definir "Poder" nas suas várias "nuances" ( não referindo o "poder da linguagem", que usa...) e continua sobre como ele é exercido pelos "especialistas", referindo que os agora grevistas têm direito a exercê-lo "de baixo para cima" pelo facto de terem um saber específico que lhes dá razão ao reivindicá-lo numa carreira profissional. Pelo meio, concede ao "cidadão comum" o direito de interferir nesse desenvolvimento, o que é o meu caso. E assim farei.

Começando por dizer que gostei da análise intelectual do autor, entendo que o "poder tem má fama" que de algum lado lhe virá. E talvez seja disto mesmo, do seu uso indevido, que cola aos especialistas o desejo de o exercerem quando, como seria o caso dos enfermeiros, mas que não será o que este querem. Querem sim exercer uma especialidade com o saber inerente que possuem, com dignidade e proveitos obviamente merecidos que daí decorrem. Dir-me-á que estamos a falar da mesma coisa, com diferentes interpretações, mas... foi HAC que equiparou os políticos e governantes a "especialistas", coisa com que não estou de acordo até pela variada vivência profissional e académica donde provêm. Não são especialistas, são cidadãos tão somente. Um político pode ser "tudo e mais alguma coisa", um enfermeiro especialista só ser isso mesmo e, como todos nós... político!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

