Podcast Com Tempo e Alma: Falta-nos uma política integrada de combate à pobreza

Esta semana, no podcast Com Tempo e Alma, o jornalista Sérgio Aníbal conversa com o economista Carlos Farinha Rodrigues sobre pobreza e os efeitos da crise na desigualdade económica.

Podcast Com Tempo e Alma: uma jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

