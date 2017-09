Ryanair vai cancelar até 50 voos por dia nas próximas seis semanas

A companhia aérea Ryanair anunciou esta sexta-feira planos para cancelar entre 40 e 50 voos diários até ao fim de Outubro. A decisão, que vai ter consequências para centenas de milhares de viagens, destina-se a melhorar a pontualidade dos voos, segundo o que diz a empresa.

Os cancelamentos, que começarão imediatamente, têm como objectivo “melhorar o sistema de pontualidade que baixou para menos de 80% nas primeiras duas semanas de Setembro”, lê-se num comunicado da Ryanair, onde se afirma que o número de voos atrasados é “inaceitável” para os clientes. Se a companhia aérea cancelar 40 voos por dia nas próximas seis semanas e se estes voos estiverem 90% cheios, cerca de 285.000 viagens poderão ser afectadas.

A empresa já começou a enviar emails aos primeiros passageiros afectados, dando-lhes a oportunidade de optarem por um voo alternativo ou de receberem uma restituição monetária. A companhia disse ainda que iria renunciar ao montante de 40 euros, uma sobretaxa que costuma pedir a quem deseja mudar o voo.

A título de exemplo, um jornalista da agência Reuters que viu cancelado o seu voo de Dublin para Barcelona a 18 de Setembro, foi-lhe oferecido duas escolhas: um voo num dia anterior com sobretaxa de 250 euros e um voo a 19 de setembro com sobretaxa de 60 euros.

As greves no sector do controlo aéreo e os cancelamentos devido ao mau tempo foram algumas das causas apresentadas pela companhia aérea para o atraso dos voos.

