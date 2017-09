Sporting derruba Tondela e consolida liderança da Liga

O Sporting passou neste sábado o sexto teste da Liga 2017-18, ao bater o Tondela, em Alvalade, por 2-0. Foi o sexto triunfo consecutivo dos "leões" em outras tantas jornadas, o que significa que consolidam a liderança da prova e ficam à espera do desfecho do Rio Ave-FC Porto para saberem se voltarão a ter companhia no primeiro lugar.

Foi através de um livre directo que o Sporting inaugurou o marcador. Aos 12', Mathieu assumiu a cobrança da falta e surpreendeu o guarda-redes Cláudio Ramos.

Apesar da desvantagem, o Tondela manteve a sua organização defensiva e a muralha só ruiu de vez aos 72', quando Bruno Fernandes, de fora da área, em mais um lance de classe, assinou o 2-0 (e o seu quinto golo no campeonato).

Até ao final, o Sporting voltou a estar perto de marcar novamente, por Acuña e Bas Dost, mas fechou o encontro com um triunfo por dois golos e ainda conseguiu gerir a condição física de algumas unidades (Iuri Medeiros foi lançado no "onze", surgindo Gelson somente a meio da segunda parte).

Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus passa a somar 12 pontos e amplia para cinco pontos a vantagem sobre um dos rivais directos na luta pelo título, o Benfica (o FC Porto entra em campo no domingo, em Vila do Conde).

