Quarta pole position para Vettel em Singapura

Sebastian Vettel (Ferrari) vai partir do primeiro lugar da grelha para o Grande Prémio de Singapura, em Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido na qualificação realizada neste sábado. No circuito citadino de Marina Bay, Lewis Hamilton (Mercedes) não foi além do quinto lugar.

PUB

A quarta pole position de Vettel em Singapura, e a 49.ª de toda a carreira, foi obtida com uma volta de 1m39,4s, que deixou os dois Red Bull, de Max Verstappen e Daniel Ricciardo, nos lugares imediatamente a seguir, com a segunda linha da grelha a ser completada por Kimi Raikkonen (Ferrari).

Hamilton, líder do Mundial com mais três pontos do que Vettel, terminou em quinto lugar, com Valtteri Bottas (Mercedes), Nico Hulkenberg (Renault), Fernando Alonso (McLaren), Stoffen Vandoorne (McLaren) e Carlos Sainz (Toro Rosso) a fecharem o top 10.

PUB

PUB

PUB