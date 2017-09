O Inter continua com um início perfeito

O Inter de Milão continua a ter um início de temporada perfeito na Série A italiana. Neste sábado, os “nerazzurri” bateram o Crotone por 2-0 para seguirem num registo de 100 por cento vitorioso de quatro triunfos em quatro jornadas.

O médio internacional português João Mário foi titular na equipa orientada por Luciano Spalletti, que teve grandes dificuldades nesta sua visita à Calábria. Só aos 82’ é que o Inter conseguiu desfazer a defesa do Crotone, com o eslovaco Milan Skriniar a fazer o 1-0. Já em tempo de compensação, Ivan Perisic fechou a contagem do jogo

Está a ser um arranque de sonho para o Inter, que tem andado bastante afastado dos lugares cimeiros, mas a turma de Spalletti vai manter-se no topo da classificação, com doze pontos.

Palavra agora às outras duas equipas que ainda não perderam pontos e que jogam ambas neste domingo, depois de uma jornada para esquecer na Liga dos Campeões. Após a derrota na Ucrânia com o Shakhtar, o Nápoles recebe o estreante Benevento, enquanto a campeã Juventus vai ao terreno do Sassuolo depois de ter sido esmagada em Camp Nou pelo Barcelona.

