O Marítimo venceu, por 2-1, este sábado o Desp. Aves, em jogo da sexta jornada da I Liga, ascendendo provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, com 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota). Rodrigo Pinho (16' e 39') e Guedes (81') foram os autores dos golos da partida disputada no Estádio do Marítimo, no Funchal, num relvado degradado.

Os avenses seguem na 14.ª posição, com 4 pontos

