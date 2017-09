Hat-trick de Aguero na derrocada do Watford

Foi uma tarde aterradora para o Watford, que dificilmente poderia esperar um cenário mais sombrio para assinalar a primeira derrota na presente edição da Premier League. Em casa, a equipa orientada por Marco Silva perdeu por nada menos do que 0-6 diante do Manchester City, naquele que foi o resultado mais pesado da 5.ª jornada até à data.

Pep Guardiola tinha deixado elogios ao treinador português na véspera da partida, mas desta vez o Watford não foi a equipa equilibrada a defender e atrevida a atacar que já mostrou neste campeonato. E, ao intervalo, já perdia por 0-3.

Ficam dúvidas nos lances do primeiro e terceiro golos, de um possível fora-de-jogo, mas o que é certo é que o City dominou a bel-prazer em Vicarage Road. Aguero abriu o marcador aos 27', na sequência de um livre indirecto, elevou para 0-2 aos 31', num lance colectivo concluído com uma finalização à boca da baliza. O terceiro chegou pelos pés de Gabriel Jesus, com um remate cruzado dentro da área.

Com Carrillo a titular, o Watford ainda foi tentando responder pelas alas, mas a resposta do City foi demolidora. Aos 63', marcou Otamendi e aos 89', de grande penalidade, Raheem Sterling. Pelo meio, o momento alto do jogo, com Aguero a passar por vários adversários num lance individual e a colocar, de forma cirúrgica, a bola no poste mais distante da baliza, aos 81'.

Esta goleada atira o Watford do top 5 para o meio da tabela (10.º lugar, para já) e faz do Manchester City a equipa mais concretizadora da prova, com 16 golos em cinco jogos, que lhe valem a liderança da prova.

