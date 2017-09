Benfica perde no Bessa e cai do pódio

O Benfica agravou o trauma da derrota caseira com o CSKA Moscovo, na Champions, com uma dolorosa derrota para a Liga, no Estádio do Bessa, onde até marcou cedo (7’) por Jonas – melhor marcador da prova, com 7 golos – libertando-se temporariamente da pressão que o Boavista transformou em pesadelo, com dois tiros de Renato Santos (55') e Fábio Espinho (74') e uma noite infeliz de Bruno Varela, com erro crasso no segundo golo.

O golo de Jonas foi decisivo num arranque determinado dos encarnados, até para transmitir a tranquilidade necessária num jogo em que Rui Vitória (privado de Lisandro López) foi forçado a estrear o defesa-central Rúben Dias, de 20 anos, ficando sem opções defensivas no banco.

Mas o Boavista – que viu o golo de Ivan Bulos anulado aos 13’ - até podia ficar a lamentar a acção de Luisão no início do lance do golo de Jonas, em que o central brasileiro tirou Bulos da jogada com um desvio no ombro… insuficiente para accionar o VAR.

A equipa do Bessa, já sob a orientação de Jorge Simão (com estreia auspiciosa, na primeira vitória sobre os encarnados), reagiu e tentou responder em lances de bola parada. Reacção comprometida por sucessivas hesitações e passes errados da dupla Gilson/Idris, permitindo que Pizzi, Zivkovic e Jonas testassem a atenção e reflexos de Vagner. O guarda-redes boavisteiro acabou mesmo por ser decisivo ao impedir o segundo golo das águias.

O descanso trouxe um Boavista mais assertivo e Renato Santos mudou drasticamente a história da partida, com um golo que arrastou o Benfica de novo para o terreno minado da dúvida. O golo da igualdade nasceu de um lançamento lateral, com Luisão a cortar e Jonas a não conseguir completar o alívio. Renato Santos viu a brecha e fulminou Bruno Varela.

O golo do Boavista, com apenas dez minutos disputados da segunda parte, não era ainda um anúncio formal do início da queda benfiquista. A equipa de Rui Vitória foi, aliás, em busca da vantagem... que acabou por não surgir. O sentimento de receio transformar-se-ia, porém, numa espécie de ataque de pânico quando Fábio Espinho tentou a sorte num livre directo transformado no maior pesadelo de Bruno Varela: o guarda-redes tentou defender com os punhos, mas a bola ressaltou e acabou no fundo das redes.

Para o Benfica tornava-se cada vez mais real a possibilidade de escorregar estrondosamente e falhar o assalto à liderança. E nem o poder de fogo de Jiménez e Gabriel Barbosa foi suficiente para inverter um desfecho que leva os campeões nacionais para um novo nível de alerta, já fora do pódio, agora ultrapassados pelo Marítimo.

