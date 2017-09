Bayern volta às vitórias com goleada

Depois da surpreendente derrota no último fim-de-semana com o Hoffenheim, o Bayern Munique voltou neste sábado às vitórias na Bundesliga alemã, goleando em casa o Mainz por 4-0, em jogo da quarta jornada.

Os bávaros abriram cedo as hostilidades no Allianz Arena. Thomas Muller fez o 1-0 logo aos 11’, Arjen Robben fez o 2-0 aos 23’ e, na segunda parte, Robert Lewandowski marcou aos 50’ e aos 77’, elevando a sua contagem no campeonato para cinco golos.

A equipa de Carlo Ancelotti subiu provisoriamente ao segundo lugar, com nove pontos, atrás do Hannover, que tem dez pontos, depois do triunfo sobre o Hamburgo por 2-0. Ao Hannover podem juntar-se Hoffenheim e Borussia Dortmund, dependendo do que fizerem neste domingo, respectivamente, frente a Hertha Berlim e Colónia.

