Barcelona sofreu para manter 100% de vitórias

A 4.ª jornada da Liga espanhola reservou uma missão difícil ao Barcelona. Na deslocação ao terreno do Getafe, os catalães estiveram em desvantagem no marcador e deram a volta com um golo de um reforço, impondo-se por 1-2 e mantendo um registo 100% vitorioso.

O Barça teve dificuldades em encontrar o caminho da baliza adversária e o cenário tornou-se ainda mais cinzento quando Gaku Shibasaki, aos 39', inaugurou o marcador para o Getafe. Foi um pontapé tremendo do japonês, de pé esquerdo, de fora da área.

No segundo tempo, os catalães carregaram um pouco mais e igualaram aos 62', por Denis Suárez. Minutos mais tarde, Ernesto Valverde lançou em campo outros dos reforços de Verão (Dembélé já estava em campo), Paulinho, e o brasileiro consumou a reviravolta. Aos 84', recebeu um passe na zona central, entrou na área e, quando parecia ter perdido ângulo para o remate, atirou cruzado para o 1-2 final.

Com quatro triunfos em quatro jogos, o Barcelona soma 12 pontos e fica à espera do desfecho do Real Sociedad-Real Madrid de domingo para saber se se isola em definitivo na liderança da Liga espanhola.

