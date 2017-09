China ordena o encerramento de serviços de transacção de bitcoins

É oficial: as autoridades chinesas ordenaram que os serviços de transacção de divisas digitais (que operam de forma semelhante às bolsas de acções) encerrassem as operações no país e avisassem os utilizadores.

PUB

“Todos os serviços têm até à meia-noite de dia 15 de Setembro para publicar uma nota clara sobra quando vão parar as transacções”, lê-se na nota oficial do governo, obtida pelo site de notícias chinês Caixin Global. As empresas também têm de encontrar uma forma de permitir aos utilizadores retirarem os seus fundos até quarta-feira, dia 20 de Setembro.

O movimento tinha sido antecipado pela BTC China – um dos primeiros serviços criados para transacções de divisas digitais – que anunciou esta quinta-feira que ia parar todas as trocas de moedas digitais no país até ao final do mês de Setembro.

PUB

Li Lihui, um representante da Associação de Finanças e Internet da China, defendeu a decisão das autoridades na manhã de sexta-feira durante uma conferência de imprensa. Os reguladores internacionais, diz Lihiu, têm de trabalhar em conjunto para supervisionar transacções com divisas digitais. Para o especialista, a bitcoin não faz parte deste grupo.

“Os tokens digitais como a bitcoin e o etherum que não têm país, apoio de um estado soberano, um corpo qualificado para os emitir ou a confiança de uma nação, não são divisas legais e não deviam ser referidos como divisas digitais”, clarifica Lihiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A decisão da China acentua Lihiu (um antigo presidente do Banco da China) é “proteger a estabilidade do mercado chinês e os interesses dos investidores”. No início de Setembro, o Banco Popular da China já tinha proibido a angariação de financiamento através do lançamento de novas moedas digitais: o método popular entre startups tecnológicas à procura de financiamento rápido era descrito como “ilegal” e capaz de perturbar a ordem financeira do país.

Apesar de a bitcoin ter sido criada em 2008 para ajudar as pessoas a contornar sistemas tradicionais de pagamento (como os bancos), muitas instituições financeiras preocupam-se mesmo que a divisa seja apenas utilizada para lavagem de dinheiro, e ainda não foi adoptada por nenhum governo.

A volatilidade da bitcoin é grande: às 15 horas de quinta-feira em Lisboa, o valor da bitcoin estava abaixo dos três mil euros, tendo nos momentos seguintes subido significativamente. A tendência tem sido negativa desde o inicio de Setembro – quando o valor da divisa digital tinha atingido um novo auge devido à introdução de um sistema que permitia acelerar a verificação de transacções. A queda acentuou-se nesta quarta-feira, após o presidente-executivo do banco norte-americano JP Morgan chamar ao sistema de "uma fraude" apenas útil a "traficantes de droga, assassinos e criminosos".

PUB

PUB