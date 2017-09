IP3 cortado no sentido Tondela-Viseu devido a acidente com quatro veículos

Um acidente que envolveu quatro viaturas, ao final da tarde desta sexta-feira, obrigou ao corte do IP3 no sentido Tondela-Viseu, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

PUB

De acordo com a fonte, o IP3 encontra-se cortado entre Parada de Gonta (concelho de Tondela) e Faíl (concelho de Viseu), no sentido Tondela-Viseu.

"O acidente com quatro veículos ocorreu na zona de Faíl, às 18h41, tendo resultado três feridos ligeiros", informou.

PUB

PUB

PUB