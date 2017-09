ASAE obriga Lay’s a retirar do mercado embalagens com erro

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai notificar de imediato a empresa Lay’s para retirar do mercado os pacotes de batatas fritas com informação nutricional errada.

PUB

A marca admite um “erro tipográfico” que altera os hidratos de carbono para um sexto do valor real: onde aparece 12 gramas de hidratos deveria estar 72. Esta diferença que pode causar problemas aos diabéticos.

“Vai ser notificada a empresa para retirar o produto do mercado, depois serão feitas inspecções in loco, para verificar o cumprimento desta notificação. Não tivemos nenhuma denúncia, mas tendo este conhecimento de fonte aberta agiremos em conformidade durante o dia de hoje”, disse à Rádio Renascença (RR) Pedro Portugal Gaspar, inspector-geral da ASAE

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo revelou nesta sexta-feira o Diário de Notícias (DN), a marca admite que se trata de um erro tipográfico nos pacotes de batatas Lay's no forno originais à venda em Portugal e em Espanha. A empresa diz também que as novas embalagens já têm a informação correcta, mas que em relação às que estão à venda nada vai ser feito.

“Se tiverem uma indicação incorrecta para o consumidor, terão de ser retiradas, podendo o operador económico corrigir essa irregularidade”, acrescenta Pedro Portugal Gaspar à RR.

Segundo o DN, o caso foi descoberto por um casal que comprou as ditas batatas para a filha, que é diabética, e calculou a insulina que lhe dava com base na informação nutricional que vinha no pacote. Em resultado da informação errada, a menina teve uma crise de hiperglicemia.

PUB

PUB