Praxes

Parece não haver vontade de as praxes, que terão provocado mais mortes do que as “mediatizadas”, serem diferentes, para melhor, claro! Estão de tal forma tão consolidadas que, mesmo desagradando à maioria dos nossos concidadãos, não deixam de acontecer, de forma tão “brutal e tão “desnecessária”. E nada muda, como em tantas outras situações neste nosso país, que tanto melhor poderia e deveria ser, se todos nisso estivéssemos interessados. Mas, não estamos!

As praxes, que já não acontecem só nos inícios dos anos lectivos, nem nas Queimas das Fitas, sucedem-se durante todo o ano. A organização destas de praxes terão por certo uma hierarquia tão bem estruturada, como a dos militares, ou até melhor ainda! E como em tantas outras situações, vamos sempre ciclicamente ouvir/ver “abordar o assunto pela rama”, e tudo esquecer e, depois, a tudo voltar. Como nos incêndios a cada Agosto.

Ao que parece, as praxes - já não tão claramente pelas ruas, e ainda bem - cá estão em força, tal qual como tem acontecido nos últimos anos. Uns gostam, outros fazem-nas porque “sim”, outros sujeitam-se hoje para se vingarem para o ano, e tudo arrasta os pés, eternamente.

E fala-se em impostos, greves, em livros para “ela e ele” de mais umas minudências. E cada partido político bloqueia-se nas suas politiquices e não dá um mínimo de espaço a entendimentos com os outros, a bem do país.

Pena não nos querermos ajudar, todos, todos e cada um, em mudanças positivas! Será fatalidade? Ou o que será?

Augusto Küttner de Magalhaes, Porto

Juncker

Jean-Claude Juncker quer fazer desaparecer o nosso país da União Europeia! O presidente da Comissão Europeia esqueceu-se de Portugal e afirmou que "a Europa vai de Espanha à Bulgária". Estas palavras foram proferidas quando defendia uma mais profunda integração na UE. Quando li a notícia, perguntei-me se seria uma brincadeira de Carnaval. É inadmissível este mais que disparate, vindo de quem vem, e o mais caricato é que este sr. assistiu, em Paris, à final do Campeonato Europeu de futebol entre França e Portugal, na qual nos sagrámos campeões europeus!

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

Entrevista a Marcello Duarte Mathias

Com referência à V. entrevista ao Senhor Embaixador Marcello Duarte Mathias, publicada no dia 29 de Agosto, gostaria de fazer os seguintes dois reparos. Em primeiro lugar, considero que um diplomata deve utilizar sempre uma linguagem respeitosa, não sendo correcto que se refira a um Chefe de Estado com expressões como “imbecil” e “ignorante”. Em segundo lugar, um diplomata deve sempre verificar os factos a que se refere e, quando o Senhor Embaixador Marcello Duarte Mathias diz que o Senhor Milosevic “o sérvio, foi julgado e condenado”, isto não corresponde à verdade dos factos, pois o Senhor Milosevic nunca foi condenado em tribunal.

Oliver Antic, embaixador da República da Sérvia

