Acidente de autocarro no Brasil causa três mortos

Um autocarro turístico caiu esta sexta-feira de uma ribanceira em Ubatuda, a 226 quilómetros de São Paulo. De acordo com a Folha de São Paulo, que cita as autoridades brasileiras, três dos ocupantes morreram no local do acidente.

O despiste ocorreu na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h20 (12h20 em Lisboa), na região de Cruz de Ferro. No autocarro seguiam 34 passageiros, 15 das quais crianças: 26 dos passageiros sofreram ferimentos ligeiros e cinco ficaram feridos com gravidade.

Ônibus com 30 passageiros caiu no trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Ubatuba deixando pelos menos 4 mortos pic.twitter.com/c8J4A28wyv — Luiz Melo (@Luizmelo50) 15 de setembro de 2017

O jornal brasileiro avança ainda que a motorista terá perdido o controlo da viatura, batendo contra um muro, levando a viatura a cair na ribanceira.

Os ocupantes foram assistidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e pelos bombeiros.

