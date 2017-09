Político sueco diz ter sido "violado" devido à sua ideologia

Um político sueco revelou no Facebook que foi violado por um atacante armado com uma arma branca pela sua ideologia política, dá conta a BBC.

Patrik Liljeglod é um dos líderes locais do Partido da Esquerda sueco na cidade de Falun e relatou também a história durante uma assembleia municipal. “Eu fui brutalmente tratado e violado com uma faca sob o pretexto de que era de esquerda”, afirmou, citado pela BBC.

Segundo o canal sueco SVT ainda não foram realizadas quaisquer detenções no âmbito deste caso, mas as autoridades confirmaram já que estão a investigar o sucedido. Um porta-voz da polícia, Stefan Dangardt, disse à agência noticiosa TT que o local do ataque foi examinado e que o departamento forense está agora encarregue da análise. “Se se confirmar que o motivo foi a sua ideologia política então é obviamente um crime de ódio”, referiu Dangardt.

O ataque ocorreu no final de Julho, revelou Liljeglod, acrescentando que preferia esconder o sucedido para que ninguém soubesse. Mas o facto de a violação ter sido motivada pela inclinação política fez com que se sentisse na obrigação de revelar o que aconteceu: “Sinto que tenho de estar aqui devido à minha profunda convicção de que a democracia é parte integrante da nossa sociedade”, escreveu no Facebook, citado pela BBC.

“Nada é mais importante do que a democracia, há pessoas a morrerem pelo direito à democracia todos os dias – e o direito que herdámos através das lutas dos nossos pais, temos de continuar a lutar por ele”, continuou.

