Harvard retira convite a Chelsea Manning para ser professora convidada

A Universidade de Harvard retirou o convite a Chelsea Manning, a ex-soldado norte-americana acusada de entregar informações confidenciais ao portal WikiLeaks, para dar aulas na instituição de ensino sobre a identidade da comunidade homossexual e transexual no exército norte-americano. A decisão surge depois de o director da CIA, Mike Pompeo, cancelar uma visita à universidade e de Michael Morell (antigo director adjunto da CIA) cortar as suas relações com a instituição.

PUB

Mike Pompeo ia discursar em Harvard sobre segurança global. Porém, acabou por cancelar a sua palestra, por considerar que o convite feito a Manning era “um selo de aprovação vergonhoso” às suas acções. Numa carta endereçada à instituição, Pompeo refere-se a Manning como “um traidor americano”, afirmando que não pode comparecer na universidade, pois isso significaria que apoiava a decisão da instituição em convidar o antigo soldado.

“A minha consciência e dever para com todos os homens e mulheres da CIA não me permite que traia a sua confiança ao aparecer para apoiar a decisão de Harvard, com a minha presença no evento desta noite”, lê-se na carta enviada ao director do programa de Inteligência e Defesa do Centro de Belfer, Rolf Mowatt-Larssen.

PUB

CIA Director Withdraws from Harvard Kennedy School Forum pic.twitter.com/N7YKyGy9H4 — CIA (@CIA) 15 de setembro de 2017

Michael Pompeo afirma que Manning colocou várias vidas em risco depois de divulgar informações confidenciais ao portal WikiLeaks: “Muitos oficiais de inteligência e militares acreditam que as informações divulgadas colocaram em risco a vida dos patrióticos homens e mulheres da CIA”.

Depois das críticas em convidar Manning, a Universidade de Harvard retirou o convite à ex-soldado, dizendo que este foi “um erro”. Em comunicado divulgado no site da instituição, o reitor diz que “designar Chelsea Manning como uma professora visitante foi um erro, pelo qual assumo a responsabilidade”.

“Vejo agora que algumas pessoas consideram o título de professor convidado como honorífico, por isso temos de ter em consideração quando oferecemos os convites”, declarou Douglas W. Elmendorf. Contudo, o director da instituição ressalva que não consideram o termo como uma honra especial. “É uma maneira de descrever algumas pessoas que passam mais do que algumas horas” em Harvard, explica.

“Peço-lhe desculpa [a Manning] e a todas as pessoas que se mostraram preocupadas por não reconhecer as implicações do nosso convite inicial”, referiu. Apesar disso, Douglas W. Elmendorf mantém o convite para que Chelsea passe um dia na instituição para que possa falar com os alunos.

Chelsea Manning já reagiu à decisão de Harvard, dizendo: “Sinto-me honrada por ter sido a primeira mulher transexual a ser desconvidada”.

Contudo, Pompeo não foi o único a cancelar a sua presença em Harvard após anunciarem Chelsea como professora visitante. Também o antigo director-adjunto da CIA, Michael Morell, resignou ao seu título de membro sénior daquela instituição. Numa nota divulgada no Twitter, Michael Morell afirma que não pode pertencer a uma instituição “que honre um criminoso que expôs informação confidencial”.

Para o antigo director adjunto da CIA, o convite feito a Manning é “uma decisão que a vai ajudar no seu esforço de legitimar o caminho criminal que assumiu”. Michael Morell considera ainda que a presença de Manning em Harvard pode encorajar outras pessoas a divulgarem informações confidenciais.

Former CIA Deputy Director @MichaelJMorell resigns as Senior Fellow at Harvard Kennedy school over their hiring of Chelsea Manning pic.twitter.com/JORdp4ysHR — Mosheh Oinounou (@Mosheh) 14 de setembro de 2017

Apesar de discordarem do convite feito por Harvard a Chelsea Manning, Pompeo e Morell, ressalvam que a sua decisão não se relaciona com o facto de esta ser transexual.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Apoio os direitos de Manning enquanto transexual, incluindo o direito de servir o nosso país no exército dos Estados Unidos”, concluiu Morell.

Em 2010, enquanto era analista dos serviços de informação militares dos Estados Unidos, Manning divulgou mais de 700.000 documentos confidenciais ao portal WikiLeaks, relativos às guerras do Iraque e do Afeganistão. Condenada a 35 anos de prisão, a ex-soldado foi libertada em Maio deste ano, depois de o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lhe conceder o perdão presidencial.

Entre as informações divulgadas por Manning estão documentos que detalham a forma como o Vaticano encobria casos de abuso sexual na Irlanda, relatórios militares mostrando que o número de vítimas civis na guerra do Iraque era maior do que as estimativas oficiais e as tentativas dos Estados Unidos para que Espanha limitasse os inquéritos relativos às torturas em Guantánamo.

PUB

PUB