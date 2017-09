Lojas históricas do Porto: "Quem buy, volta" e outras frases que tais

Já estão escolhidas as frases criadas pelos comerciantes com o objectivo de atrair mais clientela para o comércio tradicional do Porto. O concurso Comércio em Acção, para encontrar os cinco melhores slogans, tinha sido lançado em Julho pela Câmara do Porto e recebeu propostas de 35 lojistas. Cinco foram excluídos. Os cinco vencedores vão receber 200 euros cada e a possibilidade de, até ao fim do ano, verem as suas frases espalhadas por mupis da cidade.

Porto. Quem buy, volta foi a sugestão da Farma 24, classificada em 1.º lugar, tendo sido ainda escolhidas as propostas Quem compra no Porto, acrescenta um Ponto, da Poetria XXI, O Porto de verdade. Truly Porto, da Marcolino, Compra a compra, enche o coração em cada montra. Comprar no Porto, sentir o Porto, da Casa dos Linhos e No Porto comprar, ao Porto voltar, da Verdelinho. O que se pedia aos comerciantes era que apresentassem uma frase “curta, fácil de memorizar e com impacto” e que estivesse ligada ao comércio e aos clientes.

A escolha deverá ser aprovada na reunião do executivo da próxima terça-feira, altura em que será também votada a abertura de um período de discussão pública de 20 dias para o reconhecimento de mais três estabelecimentos da cidade como lojas históricas. São eles a Casa Soleiro – que está sob ameaça de encerramento, tendo mesmo avançado com um abaixo-assinado para tentar travar a saída do prédio onde está instalada –, o Bazar Mabril e a loja de acessórios tradicionais Príncipe Porto Portugal.

O programa Porto de Tradição já classificou 34 espaços comerciais da cidade e está a reavaliar a inclusão de outros dois - a Farmácia Lemos e o restaurante A Regaleira. Foi, entretanto, aprovada a abertura do período de discussão pública para a classificação de três outras lojas: o alfarrabista Moreira da Costa, a Galeria da Vandoma e a retrosaria Lopo Xavier & Companhia, Lda..

