Portugal entra a perder na eliminatória da Taça Davis

Portugal entrou nesta sexta-feira a perder no play-off de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis em ténis, com João Sousa a ser derrotado pelo alemão Cedrik-Marcel Stebe, em quatro sets, no complexo do Jamor, em Oeiras.

PUB

O número um nacional e 57.º jogador mundial foi surpreendido pelo 90.º tenista do ranking ATP, caindo com os parciais de 4-6, 6-3, 6-3 e 6-0, em duas horas e 36 minutos, para deixar Portugal a perder por 1-0 na luta pela inédita subida ao Grupo Mundial.

No próximo embate, Pedro Sousa vai procurar o primeiro ponto para a selecção nacional frente a Jan-Lennard Struff, no segundo encontro de singulares da primeira jornada do embate entre Portugal e a Alemanha, que decorre até domingo, no "Centralito", o mais emblemático dos courts de terra batida do complexo de ténis do Jamor (Oeiras).

PUB

PUB

PUB