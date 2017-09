André Silva faz hat-trick na vitória do Milan em Viena

O avançado português André Silva fez na quinta-feira três golos na vitória do AC Milan no campo do Áustria Viena, por 5-1, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

Depois de Hakan Calhanoglu ter inaugurado o marcador, o internacional português, de 21 anos, construiu o primeiro hat-trick da sua carreira sénior, com golos aos 10, 20 e 56 minutos. Suso fez o último golo do conjunto italiano, enquanto Borkovic marcou para os austríacos.

André Silva, que chegou esta época a Milão proveniente do FC Porto, já tinha feito um "bis" na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos, na goleada sobre o Shkendija, da Macedónia, por 6-0.

