Jim Carrey vai voltar à televisão e vai trazer Michel Gondry com ele

Em 1990, Jim Carrey era a cara branca residente no elenco do programa de sketches dos Irmãos Wayans, In Living Color, o que o levou ao estrelato televisivo nos Estados Unidos. Passados quatro anos, no mesmo ano em que In Living Color chegou ao fim, Carrey protagonizou três filmes: Ace Ventura, A Máscara e Doidos à Solta. E isso fez dele uma estrela internacional, com pouco tempo para ser uma presença permanente da televisão. Até agora.

PUB

Carrey já era, desde este ano, produtor executivo de co-criador de I’m Dying Up Here, série que foi recentemente renovada para uma segunda temporada e se foca na cena de stand-up de Los Angeles nos anos 1970, um contexto que o próprio actor viveu. Passa no TVSéries desde Junho. Vai ser também o protagonista de Kidding, uma comédia sobre um actor que faz de Mr. Pickles, uma popular personagem de televisão para crianças cuja vida pessoal começa a ficar de pantanas. Em comum, as duas séries têm o canal norte-americano Showtime.

Kidding é uma criação de Dave Holstein, que trabalhou em I’m Dying Up Here e séries como Weeds, Kidding vem também com um nome de peso associado: o francês Michel Gondry, que dirigiu Carrey em O Despertar da Mente e que, como exemplificado pelo episódio que realizou em 2009 da segunda temporada de Flight of the Conchords, bem como um episódio de 2011 do talk show Jimmy Kimmel! Live!, é alguém que deixa mesmo uma marca autoral muito grande na televisão que realiza. Não se sabe quantos dos dez episódios planeados terão Gondry atrás das câmaras, nem quando a série irá para o ar.

PUB

Esta notícia surge a meio de um ano em que o cómico de origem canadiana foi alvo de dois documentários, um curto, sobre a sua pintura, e outro mais longo, sobre os extremos a que chegou para fazer de Andy Kaufman em Homem na Lua, teve um cameo silencioso em The Bad Batch – Terra Sem Lei, nos cinemas desde quinta-feira, depois de mais de dois anos sem aparecer no grande ecrã, e ainda fez correr tinta pelas respostas pouco comuns que deu numa entrevista do canal E! durante uma festa da revista Harper’s Bazaar inserida na New York Fashion Week.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Well, you definitely can't say that Jim Carrey gives a boring interview: "There is no me. There's just things happening." pic.twitter.com/HatQ6mHsKp — E! News (@enews) September 10, 2017

PUB

PUB