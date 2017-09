É agora: a sonda Cassini mergulha para a morte

Por esta altura, a Cassini já terá mergulhado em Saturno. Segundo os cálculos da NASA, a sonda mergulhou no planeta gigante esta sexta-feira às 11h31 (hora de Portugal continental), destruindo-se no processo. Os últimos sinais que emitiu só chegam à Terra 83 minutos depois. A NASA está neste momento a seguir os últimos momentos da vida da sonda e à espera do silêncio do sinal da Cassini.

PUB

A morte da Cassini foi propositada, o combustível dela estava a acabar. Como tal, tudo foi devidamente planeado, para que a sonda não contaminasse nenhuma lua nem se tornasse lixo espacial. Dela ficam-nos belas imagens e novos dados científicos que obteve durante os 13 anos em que esteve no sistema de Saturno. Durante o mergulho final, não foi tirada nenhuma imagem. As últimas fotografias (ainda não tratadas) foram recolhidas pela sonda esta quinta-feira e disponibilizadas pela NASA na madrugada de sexta-feira.

Foto Imagem tirada à lua Titã a 13 de Setembro e disponibilizada esta sexta-feira NASA/JPL

PUB

Foto Uma das últimas fotografia tirada aos anéis de Saturno a 14 de Setembro NASA/JP

A missão Cassini-Huygens começou a 15 de Outubro de 1997. A sonda Cassini levava às costas o módulo de aterragem Huygens. A 1 de Julho de 2004, Cassini-Huygens entrou na órbita de Saturno. No mesmo ano, a sonda e o módulo separaram-se e, em 2005, Huygens aterrou na lua Titã (uma das luas de Saturno) e terminou assim a sua parte da missão. Esta viagem até ao sistema de Saturno trouxe-nos dados importantes sobre o campo magnético de Saturno, a composição dos seus anéis e informações sobre as luas Titã e Encelado.

PUB

PUB