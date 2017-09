"Está a pensar mudar de telemóvel?", pergunta o Google

Depois dos lançamentos do Galaxy Note 8 e do iPhone X, o Google aproveita-se da avalanche de pesquisas sobre "telemóveis novos" para promover o seu próximo smartphone. “Está a pensar em mudar de telemóveis?”, provoca a empresa. E diz que a resposta surge no dia 4 de Outubro. É a data provável para o novo smartphone da marca.

Desde terça-feira, dia 12 de Setembro que o número de pesquisas no motor de busca com a expressão “telemóvel novo” aumentou consideravelmente. E às 19 horas de Lisboa, uma hora após o começo da sessão de apresentação dos novos produtos da Apple (nomeadamente, o novo iPhone X), aquela busca atingiu um pico.

Esta quinta-feira, o Google lançou um site, vídeos online e letreiros nas estradas norte-americanas que motivam as pessoas a “perguntar mais”, depois de simular várias perguntas sobre telemóveis no motor de busca (por exemplo, “Porque é que a bateria do meu smartphone não funciona?” e “Porque é que o meu telemóvel é burro?”). O objectivo, porém, é só abrir o apetite. Embora o Google não se refira especificamente ao telemóvel Pixel na publicidade, foi no dia 4 de Outubro de 2016 que o lançou o Pixel e o Pixel XL.

O anúncio do Google chega dias depois da apresentação do novo topo de gama da Apple, o iPhone X (que se desbloqueia via reconhecimento facial e com um ecrã que ocupa quase toda a parte frontal), e algumas semanas após a Samsung apresentar o Galaxy Note 8. Ambos custam mais de mil euros.

A Apple e a Samsung, porém, que têm as suas próprias assistentes digitais (a Siri e Bixby, respectivamente) deram-lhes pouca atenção. O Google parece estar a fazer o contrário com a pregunta "Porque é que o meu telemóvel não me percebe?", aludindo ao Google Assistant, o assistente digital da empresa.

Com base nas outras perguntas no novo vídeo do Google (para as quais a empresa diz ter resposta), o novo Pixel deve incluir melhorias ao nível da bateria, memória e câmara fotográfica. Virá com a mais recente versão sistema operativo, o Android Oreo.

