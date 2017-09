Morreu Armando Lencastre, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros

O antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros Armando Lencastre morreu esta quinta-feira em Lisboa e o seu corpo estará em câmara ardente, a partir das 19h, na Igreja São João de Brito, informaram os serviços da funerária Servilusa.

PUB

Na sexta-feira, pelas 14h, terão início as exéquias fúnebres, com celebração de missa de corpo presente, seguindo o funeral para o Cemitério de Colares, em Sintra.

O professor Armando Lencastre foi ainda presidente honorário da Academia de Engenharia, tendo sido reconhecidamente um dos maiores especialistas portugueses em hidráulica e recursos hídricos.

PUB

Licenciou-se em Engenharia Civil (1950) pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa (IST/UTL), onde foi presidente da Associação de Estudantes do IST/UTL (1949-1950). No IST/UTL foi docente de matemática e hidráulica, entre 1949 e 1963. Desenvolveu actividade profissional no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) de 1950 a 1968 e em 1963 obteve o grau de investigador principal.

Foi ainda professor catedrático convidado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCTUNL) e fundador e primeiro presidente da Academia de Engenharia. Membro efectivo da Academia de Ciências de Lisboa, foi também autor de sete livros de referência para várias gerações de engenheiros.

PUB

PUB