Afasta-te, massa

Será que os meteorologistas são sádicos ou somos nós que gostamos de torturar os mensageiros que trazem más notícias? Ou será uma mistura das duas coisas?

PUB

A Lusa falou com Maria João Frada do IPMA acerca da maldita massa de ar polar que está doida para nos visitar, estragando-nos o que resta do Verão, na altura em que mais estávamos a contar com ele, para ganharmos força para enfrentar o Outono.

Mas não me falem em força nem em frentes. A Joana Jorge foi a primeira pessoa a avisar-me que o Verão tinha acabado. Depois de nos vaticinar uma sexta-feira muito fria com vento forte, Maria João Frada fez questão de realçar: "O mais importante é que (...) temos a entrada de uma massa de ar polar que nos vai trazer já um cheirinho a Outono."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Detecta-se ou não uma tremenda satisfação nestas palavras? Seria lícito suspeitar que existe até uma intenção autocongratulatória, em que a meteorologista não só aplaude a massa polar, como tem o prazer de correr as cortinas para ela poder entrar?

Porque é que o tal "cheirinho a Outono" tem de ser tão desagradável? E porquê cheirinho? Já há castanhas assadas? Não seria mais apropriado, nesta altura do ano, invocar as tardes cálidas do fim de Setembro para falar do Outono?

A verdade é que preferíamos que ela nos desse uma previsão mais amena, menos chocante. Ela não tem culpa. Um dos males de viver na zona temperada é estarmos mais perto dos pólos do que se pensa. Daí a confiança – e a lata e a desfaçatez! – com que a massa polar dá um salto até cá.

PUB

PUB