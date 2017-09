Ataque terrorista no Sul do Iraque faz 50 mortos

Um ataque terrorista em Nassíria, no Sul do Iraque, matou esta quinta-feira pelo menos 50 pessoas e feriu mais de 80, segundo fontes policiais e de saúde, de acordo com a agência Reuters. O ataque foi reivindicado pelo Daesh.

PUB

Um atacante detonou um explosivo dentro de um restaurante na zona Sudoeste da cidade, enquanto outros três homens abriram fogo, atingindo as pessoas que estavam no restaurante, adiantaram as fontes da polícia.

Houve quatro iranianos mortos, segundo a informação dos hospitais da cidade. Muitos feridos estão em estado crítico e o número de vítimas mortais pode aumentar.

PUB

Segundo a Reuters, os ataques com bombas no Sul do Iraque são raros.

PUB

PUB