V. Guimarães não teve armas para derrotar o RB Salzburgo

O resultado não foi o mais desejado pelo V. Guimarães, mas no final da primeira jornada do Grupo I da Liga Europa, a conquista de um ponto acabou por ser um resultado positivo para os vimaranenses. Frente a um competente RB Salzburgo, a equipa de Pedro Martins esteve em vantagem, mas os austríacos foram mais perigosos na segunda parte e a igualdade (1-1) acaba por ser o resultado mais justo.

Com três alterações em relação à partida frente ao Boavista (entraram Celis, Hurtado e Texeira), o V. Guimarães teve ligeiro ascendente nos primeiros minutos, mas foi no melhor momento na primeira parte dos austríacos, que os vimaranenses marcaram. Aos 25’, na sequência de um livre batido por Hurtado, Pedro Henrique cabeceou com qualidade ao segundo poste e colocou a bola no fundo da baliza do guarda-redes germânico Alexander Walke.

A equipa de Salzburgo, que tem desiludido no campeonato (está a quatro pontos do líder Sturm Graz) e falhou o primeiro objectivo da época (foi afastado na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelo Rijeka), respondeu de imediato: em cima da meia hora, Berisha, na cobrança de um livre, obrigou a uma grande defesa. Não foi à primeira, mas à segunda, o internacional kosovar, um dos mais talentosos jogadores dos austríacos, conseguiu bater Douglas com um remate de carrinho no minuto 45.

A segunda parte começou com uma boa oportunidade para Gulbrandsen, mas o domínio da partida estava repartido e Jubal, na sequência do canto, esteve perto do golo. Com a bola a circular quase sempre nos pés dos adversários, o V. Guimarães criou perigo aos 71’ – ninguém conseguiu desviar um cruzamento de Héldon -, mas no último quarto de hora o perigo rondou quase sempre a baliza de Douglas, mas Hannes Wolf (76’), Duje Caleta-Car (90’) e Patson Daka (90’+4’) não conseguiram fazer o segundo golo austríaco.

