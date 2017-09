Sporting-FC Porto adiado para depois do encerramento das urnas

A Liga portuguesa de futebol decidiu adiar por pouco mais de uma hora o jogo entre o Sporting e o FC Porto, que se disputa no mesmo dia das eleições autárquicas, devido às preocupações manifestadas pela Junta de Freguesia do Lumiar, que conta com três locais de voto na zona em que se realiza a partida a contar para a oitava jornada da Liga Nos.

PUB

Em comunicado, a Liga informa que o encontro, anteriormente marcado para as 18h, terá assim início às 19h15, hora em que as urnas já se encontrarão encerradas. “Foi recebida, na Liga Portugal, uma exposição assinada pelo vereador da Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, dr. Carlos Manuel Castro, que transmite a preocupação do presidente da Junta de Freguesia do Lumiar (Lisboa), dr. Pedro Delgado Alves, no que se refere à sobreposição do acto eleitoral de 1 de Outubro ao horário do jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube Porto, da oitava jornada da Liga Nos, marcado para esse dia”, lê-se no comunicado.

“Sensível às razões apresentadas, nomeadamente no que se refere às questões de segurança e circulação de adeptos e de cidadãos que pretendem exercer o seu direito ao voto na área limítrofe no Estádio José Alvalade”, a Liga entendeu os argumentos dos autarcas como “válidos, lúcidos e responsáveis”, pelo que decidiu pela alteração do início do jogo.

PUB

Como deu conta o PÚBLICO esta quarta-feira, na freguesia do Lumiar, dos sete locais de voto (quatro em Alvalade e três no Lumiar), três ficam, em linha recta, a menos de um quilómetro do estádio do Sporting.

Agora, a Liga diz também que o pedido efectuado pelos autarcas foi reforçado, nesta quinta-feira, pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, “quer quanto a este jogo quer quanto aos demais jogos marcados para o referido dia das eleições”. “Assim, e graças ao esforço e empenho das sociedades desportivas envolvidas nas partidas a realizar no dia referido, bem como do operador televisivo SportTV, a Liga Portugal reajustará os restantes horários dos jogos da Liga Nos, desse dia, para o período após o fecho das urnas”, informa ainda o comunicado.

PUB

PUB