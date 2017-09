Jorge Simão já estará no banco do Boavista frente ao Benfica

O novo treinador do Boavista foi apresentado esta quinta-feira e admitiu que "já estava com saudades da relva". O técnico assume funções a dois dias da recepção ao Benfica, para a sexta jornada da I Liga portuguesa.

"O que vou fazer é aproveitar aquilo que de bom tem sido feito e não mexer muito para não estragar muito, porque mexer em muitos conceitos de repente também provoca confusão", sustentou, acrescentando que poderá dar "aqui e ali um cunho pessoal".

"Nada melhor do que entrar num clube com uma história tão rica como o Boavista", disse, assumindo que "os tempos não têm sido fáceis”, tanto para o clube como para ele próprio.

“Entrar numa fase intermédia da época também não é fácil, ainda por cima a dois dias de um jogo contra uma equipa grande".

Apesar de tudo ter acontecido "repentinamente", frisou que que "jamais poderia dizer que não" ao desafio que lhe foi lançado.

"Não faria sentido dizer que sou treinador do Boavista e não estar no banco com o Benfica, independentemente das dificuldades associadas a um jogo desta dimensão", explicou, dizendo que estar ali de "de corpo e alma".

O técnico confia poder "desenvolver um trabalho de acordo com o desafio lançado pelos responsáveis " do Boavista, que diz ser "ajudar o clube a alcançar uma classificação próxima da alcançada na época passada.

Jorge Simão aproveitou a pausa para "acompanhar durante uns dias" o técnico italiano Maurizio Sarri, do Nápoles, que considerou “uma boa experiência".

Jorge Simão considerou haver "qualidade e talento para colocar o Boavista" em linha com os seus objectivos e disse que o contrato é válido até ao final desta época.

"Foi uma solicitação da minha parte, porque fazer contratos de longa duração vale o que vale. Às tantas torna-se uma prisão quer para o treinador quer para o clube", argumentou.

