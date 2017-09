Há bolachas de água e sal e Maria que têm gordura e sal a mais

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) deverá propor em breve uma mudança da composição das bolachas de água e sal e tipo Maria, de modo a reduzir os teores de gordura e sal destes produtos, revela o Diário de Notícias na edição desta quarta-feira.

Esta proposta surge na sequência de uma análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 2015, a 15 marcas daquele tipo de bolachas. Os investigadores constataram que há marcas que usam o dobro do sal e da gordura necessários para produzir bolachas semelhantes. “Este trabalho permitiu concluir que é possível produzir produtos similares com melhor qualidade nutricional”, frisou uma das autoras do estudo, Helena Soares.

O director do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Pedro Graça, indicou a propósito que as bolachas de água e sal e tipo Maria estão entre os produtos mais consumidos em Portugal, existindo nos consumidores a ideia que são equilibradas do ponto de vista nutricional. “O que este estudo demonstrou é que devemos ser cuidadosos com o consumo de qualquer tipo de bolachas. Há bolachas que são nutricionalmente mais equilibradas, mas o pão deveria ser sempre a primeira escolha como fornecedor de hidratos de carbono”, referiu.

