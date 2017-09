Centenas de pessoas marcaram presenças no funeral do bispo do Porto

Centenas de pessoas marcaram presença nas cerimónias fúnebres do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, que morreu na segunda-feira, grande parte delas com flores brancas na mão.

O funeral, que começou às 15h em ponto na Sé Catedral do Porto, tal como estava marcado, iniciou com os sinos a tocar durante cerca de cinco minutos, tendo depois a homilia sido presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

Apesar da vontade de assistir, as muitas pessoas presentes no Largo da Sé do Porto não puderam entrar, ficando a aguardar da parte de fora, grande parte delas com flores brancas na mão e uma imagem de António Francisco dos Santos, lamentando uma "grande perda".

No final da homilia, cerca das 16h30, o corpo do bispo do Porto foi colocado no varandim para o ritual da encomendação da alma, momento onde todos os presentes puderam despedir-se.

O corpo foi sepultado na Sé Catedral do Porto, na Capela de São Vicente, num momento privado e reservado apenas à família.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, prestaram hoje homenagem ao bispo do Porto nas cerimónias fúnebres que contaram com a presença de várias entidades, desde dirigentes políticos e desportivos, dirigentes de instituições de ensino, representantes de associações, candidatos autárquicos e autarcas.

O bispo do Porto, António Francisco dos Santos, morreu pelas 9h30 de segunda-feira, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco.

António Francisco dos Santos sucedeu em 2014 a Manuel Clemente, desde 2013 cardeal-patriarca de Lisboa. Nascido a 29 de Agosto de 1948, António Francisco dos Santos era bispo de Aveiro quando, em Fevereiro de 2014, foi nomeado bispo do Porto pelo papa Francisco. Francisco dos Santos era natural da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, Viseu.

