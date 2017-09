Presidente antecipa um mês reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional

O Presidente da República, que é também o comandante supremo das Forças Armadas, convocou a próxima “reunião trimestral” do Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) para o dia 21, exactamente dois meses depois da última, que foi atravessada pelo mal-estar provocado pelo furto de material militar de Tancos.

Este tema deverá voltar a marcar a agenda desta reunião, ainda que nada seja dito sobre o assunto na nota publicada nesta terça-feira à noite no site da Presidência. É sabido que Marcelo Rebelo de Sousa se tem mostrado preocupado com a “celeridade” das investigações. “Passaram dois meses e uma semana e eu continuo a acreditar que as entidades encarregadas da investigação criminal estão conscientes da importância do tempo […] e de como as conclusões da investigação são importantes, para as Forças Armadas e até para a própria investigação por parte das Forças Armadas em termos internos", disse no passado dia 4, depois de ter voltado a Tancos ao lado do ministro da Defesa.

A verdade é que, quase três meses depois daquele desaparecimento de material de guerra, a investigação continua sem pistas sobre como aconteceu e sobre o paradeiro das armas, apesar da “natureza urgente” dada pelo Ministério Público à investigação, a cargo do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), coadjuvado pela Polícia Judiciária com a colaboração da PJM.

Por outro lado, os processos de averiguações internas ordenados pelo Chefe de Estado Maior do Exército já estão concluídos, e na sequência deles já foram instaurados processos disciplinares, embora não tenham sido divulgados quantos e por que motivos.

Entretanto, o ministro da Defesa já tem na sua posse os quatro relatórios sobre a segurança dos paióis nacionais, pedidos a cada um dos ramos militares e à Inspecção-Geral da Defesa Nacional. E será ouvido no parlamento três dias antes da reunião do CSDN, depois de ter afirmado, em entrevista ao Diário de Notícias, que “no limite, pode não ter havido furto nenhum”.

Na semana passada, a comissão parlamentar de Defesa Nacional (CDN), presidida por Marco António Costa, repetiu o pedido de informação feito em Julho ao secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a solicitar informações sobre andamento do processo de averiguações ordenado pelo ministro da Defesa, sobre os prazos de conclusão das averiguações, documentação e relatórios preliminares que possam ter sido elaborados e/ou outra informação relevante.

A marcação desta reunião pelo Presidente da República ajudará a fazer circular informações entre as várias frentes políticas e militares, uma vez que no CSDN têm assento vários membros do Governo, desde logo o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, o presidente da CDN, o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, os chefes de Estado dos vários ramos, além dos líderes regionais e dois deputados.

O assunto não será o único tema da reunião do CSDN. Fonte de Belém adiantou à Lusa que, no que respeita às forças nacionais destacadas, deverão ser abordados o prolongamento da participação portuguesa na missão das Nações Unidas na República Centro Africana e a preparação de uma força nacional a enviar para a missão da NATO no Afeganistão.

