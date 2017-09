Juncker quer unir em vez de dividir. Paris e Berlim dar-lhe-ão atenção?

Se há uma lógica no longo discurso que o Presidente da Comissão Europeia pronunciou esta quarta-feira, diante do Parlamento Europeu, ela está na defesa de uma União Europeia que avance com todos os seus Estados-membros. Na gíria comunitária, a uma só velocidade. Juncker apresentou o seu “sexto cenário” para o futuro da Europa com uma série de propostas que pretendem responder ao repto do "Brexit" e à necessidade de retomar o fio à meada de uma união que resistiu mal aos efeitos da crise dos últimos dez anos.

Teve o cuidado de não abrir novas frentes de batalha com Berlim, indo ao encontro de algumas das preocupações da chanceler Angela Merkel. Mesmo que pareça o contrário, foi mais contundente em relação a algumas das ideias de Emmanuel Macron. Distanciou-se da sua visão de uma Europa a várias velocidades, a partir de um núcleo central em torno do euro, com o seu próprio Parlamento. O Presidente francês tem feito marcação cerrada à chanceler alemã, pondo em cima da mesa uma série de propostas para negociar com o novo Governo alemão, ainda que a mesma chanceler. Esta quarta-feira, marcou mais um ponto, ao anunciar que vai apresentar a 26 de Setembro, dois dias depois das eleições alemãs, a sua visão para a Europa.

Em Berlim, Merkel continua a sua quarta caminhada em direcção à chancelaria, mantendo as cartas contra o peito. Mas, se o discurso de Juncker significou alguma coisa, é que a Europa está a sair do modo de crise e a começar um debate fundamental sobre o seu próprio futuro.

O presidente da Comissão fixou um prazo para concluir a reunificação da União Europeia a 27 depois da crise, propondo uma cimeira no dia seguinte à saída do Reino Unido, a 29 de Março de 2019. Até lá, as obras de reconstrução têm de estar concluídas.

Democracia é obrigatória

A sua proposta mais importante é a integração de todos os países da União na zona euro e no Espaço Schengen até essa data. É ambiciosa, difícil de pôr em prática, mas é também uma resposta à crise que, em vez de dividir, unifica.

Para adoçar a reacção dos países de Leste, promete ajudas financeiras substancias aos que queiram aderir. Fará, diz ele, propostas “irrecusáveis”. Dirigindo-se de novo aos países de Leste, Juncker argumentou que a União não pode estar dividida entre os países mais ricos, a Ocidente, e os mais pobres, a Oriente, como se houvesse um outro Muro.

Sem mencionar nenhum país, lembrou que a democracia e o Estado de Direito não são opcionais, mas sim obrigatórios. Ofereceu um ramo de oliveira a Merkel, ao avisar que a Turquia nunca poderá aderir à União enquanto infringir regras democráticas básicas, como prender jornalistas.

Quantos às propostas para reformar a zona euro, teve o cuidado de levar em atenção aquilo que Berlim pensa. Evitou a questão de um orçamento específico da zona euro, que um novo ministro das Finanças e da Economia europeu teria ao seu dispor para corrigir alguns desequilíbrios, incentivar as reformas e antecipar eventuais choques assimétricos. Foi ainda mais longe, aceitando que esse orçamento pode fazer parte do orçamento comunitário e deixando em aberto a sua dimensão. Resta saber, ao incluir uma nova despesa, quais são políticas comunitárias que podem ser afectadas.

Macron quer um orçamento autónomo e substancial. Berlim já referiu, sem grandes detalhes, que teria ser “limitado”. A ideia de Juncker faz sentido, se levarmos em conta a sua proposta para fazer coincidir a União Europeia com a zona euro e com Schengen. Quanto ao ministro, quer que ele seja um dos vice-presidentes da Comissão, chefiando as reuniões do Eurogrupo, tal como Federica Mogherini chefia as reuniões dos chefes da diplomacia europeus.

Trazer todos os países para o euro também não será uma tarefa fácil. É verdade que, à excepção do Reino Unido e da Dinamarca, todos subscreveram uma cláusula dos tratados segundo a qual o seu destino é a UEM (União Económica e Monetária). Há 19 países na zona euro. Faltam mais oito.

Mas é difícil imaginar, por exemplo, que a Suécia aceite seguir este caminho (teria de referendá-lo) ou que os países de Leste com governos eurocépticos concordem facilmente com esta medida que vai no sentido de mais integração. O Governo de Varsóvia já retirou do seu programa a convergência com a zona euro.

Schengen é outra proposta tão arriscada como ambiciosa, justamente numa altura em que a maior parte dos países aproveitou a crise dos refugiados para voltar a erguer controlos fronteiriços nacionais. Juncker lembrou que essa situação está a ser resolvida com o fortalecimento da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira). Num clima de rejeição dos refugiados e dos imigrantes, integrar já a Roménia e a Bulgária e, mais tarde, a Croácia, no espaço Schengen vai causar algum incómodo. O presidente da Comissão voltou a insistir na partilha de responsabilidade de todos em relação aos refugiados e elogiou a Itália, que recebe o maior número e que continua a salvá-los no Mediterrâneo, como um país exemplar.

Fusão de presidentes

A sua ideia de decidir por maioria qualificada, e não por unanimidade, em dois ou três sectores particularmente sensíveis, como os impostos ou a política externa, não terá muitos apoiantes. Merkel já avisou que a unanimidade tem de prevalecer no domínio da política externa e de defesa comum. A fusão dos dois presidentes, da Comissão e do Conselho Europeu terá provavelmente vida curta. Esta quarta-feira, o primeiro a reagir contra ela foi o primeiro-ministro da Dinamarca: “Não misturemos papéis e competências”.

Outra proposta de Juncker, que lhe é cara mas que não agrada a todos, é o início de mais uma ronda de negociações de comércio livre com países terceiros. Depois do Japão, estão na fila a Austrália e a Nova Zelândia ou o Mercosul. O presidente da Comissão está convicto de que a Europa tem uma oportunidade única, criada pelos EUA em retirada do mundo. Do mesmo modo, defende a construção de uma União Europeia de Defesa que deverá estar funcional em 2025, no quadro da NATO, numa altura em que Donald Trump lança dúvidas sobre a segurança europeia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os líderes dos três maiores países da zona euro foram particularmente rápidos no elogio da sua proposta sobre controlo do investimento estrangeiro em sectores estratégicos ou de alta tecnologia. O visado é, obviamente, a China. Juncker argumenta que a Europa tem de deixar de ser “ingénua” na sua quase total abertura aos mercados internacionais. Não há unanimidade sobre a questão. A Holanda, os nórdicos mas também Portugal não vêem com bons olhos esta proposta, olhando-a como uma manifestação de proteccionismo.

Mas há a sensação de que é preciso fazer alguma coisa que “regule” a globalização. Com os ventos a favor, como ele disse, a Europa não pode perder a oportunidade de encontrar um caminho comum que a “proteja” de um mundo em ebulição, mas, ao mesmo tempo, que reforce o seu papel no mundo.

O mérito do seu discurso, mesmo que dispare em várias direcções, está em que as suas propostas são polémicas, algumas são corajosas, mas não são inviáveis. Espera-se que Merkel e Macron não o ignorem.

