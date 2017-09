Altice começa hoje a apagar a Meo das camisolas do FC Porto

O FC Porto vai estrear esta quarta-feira no jogo contra os turcos do Besiktas uma nova camisola em que a marca Meo dá lugar à marca Altice. É o primeiro passo para o desaparecimento definitivo das marcas PT e Meo, dentro da estratégia global de uniformização de imagem que a Altice anunciou oficialmente em Maio.

Por enquanto, a utilização da marca Altice nas camisolas do FC Porto está “limitada a duas competições”. Além da Liga dos Campeões, os jogadores vão usar o novo equipamento em cada eliminatória da Taça de Portugal, revelou ao PÚBLICO fonte oficial da PT/Meo.

Preparados para o arranque da @uefachampionsleague? #FCPorto #FCPBJK #UCL

A escolha da Liga dos Campões assenta quer na visibilidade internacional da competição, quer no facto de a Altice ter assegurado recentemente os direitos de transmissão dos jogos da prova em França, num negócio que segundo os meios de comunicação franceses terá rondado os 350 milhões de euros.

A opção pela Liga dos Campeões está “integrada numa estratégia de visibilidade internacional da marca, onde pesou a dimensão da competição e a projecção que o FCP tem na mesma”, disse fonte da PT.

Quanto à aposta na Taça de Portugal, a empresa explica que, “dado o carácter simbólico da Taça, e por ser uma festa do futebol”, era importante “marcar presença também nesta competição”.

Quando anunciou, em Nova Iorque, que as várias empresas do grupo passariam a ser “Altice”, o grupo de Patrick Drahi indicou que a mudança deveria estar concluída em todos os mercados nos primeiros meses de 2018.

Mudança definitiva em Janeiro

Questionada sobre o calendário para Portugal, fonte da PT disse que o processo de alteração das marcas “será feito de forma gradual em todos os países onde a Altice está presente”.

No entanto, o PÚBLICO sabe que o plano em cima da mesa passa por uma eliminação definitiva da imagem da Meo no arranque de 2018, em particular no futebol, onde a marca da Portugal Telecom está presente para além do FC Porto, nas camisolas do Rio Ave e Desportivo das Aves, por exemplo.

A escolha do timing da mudança da imagem de Meo para Altice tem a ver, no caso do futebol, com a necessidade de cumprir os compromissos assumidos com os fabricantes de equipamentos que, no caso do FC Porto, é a norte-americana New Balance.

